Колледж «Подмосковье» отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Учащиеся и сотрудники колледжа «Подмосковье» отправили гуманитарный груз в зону проведения СВО. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В гумгрузе — одеяла, подушки, постельные принадлежности, которые пригодятся бойцам в связи с наступлением осени.

В учреждении активно ведется работа по поддержке бойцов. Так, с марта 2022 года колледж отправил в зону проведения СВО более тонны гуманитарной помощи.