Владелец «Тайгана» Зубков доставлен в ближайшую больницу, состояние крайне тяжелое

Хозяин «Тайгана» Зубков, на которого напали львы, был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и борются за жизнь мужчины. Об этом сообщил советник главы Крыма Крючков.

В Белогорск, где находится парк львов, была направлена санитарная авиация. Как только состояние Олега улучшится, его доставят в Москву.

По информации Следственного комитета Республики Крым, Олег Зубков смог самостоятельно покинуть закрытое помещение, в котором он находился во время нападения льва во время кормежки.

После этого инцидента директор парка потерял сознание. В данный момент он находится в отделении реанимации, где ему оказывается медицинская помощь.

В расследование включились сотрудники Следственного комитета. Они начали проверку по факту нападения диких животных на руководителя парка.

Ранее сообщалось, что львы напали на Олега Зубкова, владельца известного крымского парка «Тайган», и нанесли ему серьёзные травмы. В результате нападения хищников Олег Зубков получил глубокие раны, которые привели к значительной потере крови и повреждению лёгких.