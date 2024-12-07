Колокол восстановленного Нотр-Дама пробил впервые за пять лет

Во Франции состоялась торжественная и долгожданная многими церемония открытия Собора Парижской Богоматери. Одно из самых известных и красивых зданий французской столицы в скором времени вновь начнет пускать посетителей.

Десятки президентов, политики, неравнодушные парижане и гости страны посетили торжественную церемонию. Присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, британский принц Уильям, Илон Маск и многие другие. Меры безопасности на местности серьезно усилили, огородив территорию и приставив жандармов.

Нотр-Дам впервые открывают спустя пять лет сложной реставрации, которая потребовалась зданию после жуткого пожара. Впервые за долгие годы на улицах Парижа слышен колокол сооружения, овеянного многовековыми тайнами.

Напомним, что Собор полыхал 15 апреля 2019 года. Пламя тушили на протяжении 15 часов. Пожар полностью уничтожил крышу, шпиль, повредил многие конструкции, внутреннее убранство и оставил на стенах копоть.

Ранее сообщалось, что перед открытием Нотр-Дема-де-Пари президенты Франции, Украины и США провели трехстороннюю встречу.