Колоректальный рак: как «мужские» привычки ведут к больничным палатам

Колоректальный рак прочно удерживает позиции одного из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Однако статистика неумолима: мужчины попадают в группу риска гораздо чаще, чем женщины. С чем связана такая гендерная несправедливость, можно ли подстелить соломку и какие сигналы организма нельзя игнорировать сообщается в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Причины повышенной заболеваемости среди мужчин носят комплексный характер, но врачи все чаще указывают на образ жизни. В беседе с «Ямал-Медиа» врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин прямо указал на главных врагов.

По словам специалиста, главные причины заболеваемости среди мужчин — курение и особенности питания. Токсины и неблагоприятные факторы внешней среды проходят через весь желудочно-кишечный тракт, и их воздействие на слизистую толстой кишки особенно велико, поскольку формирование субстрата занимает несколько дней.

Помимо табака и алкоголя, в список рисков попадает традиционно «мужской» рацион. Представители сильного пола чаще отдают предпочтение жирной, жареной пище, полуфабрикатам, фастфуду и красному мясу, ограничивая долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Такой режим питания нарушает микрофлору кишечника, замедляет перистальтику и создает благодатную почву для формирования предраковых состояний.

Профилактика: как уговорить мужчину сходить к врачу

Ключ к снижению рисков кроется в системном подходе к здоровью, но именно здесь возникает главное препятствие. Черемушкин подчеркнул: просвещение — основа ранней диагностики.

«В период ранней диагностики, конечно, сложно, потому что заставить человека пойти и сделать под наркозом гастро- и колоноскопию — это непростая задача. Тут, наверное, очень важны вопросы просвещения. Людям нужно донести, что это важно. Особенно после 50 лет важно заниматься всеми этими элементами ранней диагностики», — рассказал врач.

Медики рекомендуют мужчинам пересмотреть тарелку: увеличить долю клетчатки (овощи, фрукты, бобовые), ограничить красное мясо и колбасные изделия, добавить рыбу и кисломолочные продукты. Не менее важны физическая активность и отказ от вредных привычек. Регулярные упражнения улучшают кровообращение и стимулируют перистальтику, не давая застойным явлениям ни единого шанса.

Красные флаги: когда бежать, а не идти

На ранних стадиях колоректальный рак маскируется под обычное недомогание, но есть ряд признаков, при которых визит к врасту откладывать нельзя:

изменения в привычках кишечника (запоры или диарея дольше нескольких дней);

появление крови или слизи в кале либо следов крови на туалетной бумаге;

необъяснимая слабость, рвота и быстрая утомляемость;

неожиданная потеря веса без видимых причин;

боли или дискомфорт в животе, спазмы, вздутие;

изменение формы кала (тонкий или лентовидный стул);

ложные позывы к дефекации и чувство неполного опорожнения.

Важно понимать: эти симптомы могут указывать и на другие заболевания кишечника. Но их появление — безусловный повод для диагностики, а не для самолечения.

Лечение: надежда есть всегда

Если болезнь все же обнаружена, шансы на успех максимально высоки именно на ранних стадиях. Черемушкин отметил прогресс в методах терапии.

«Сейчас успехи в лечении на ранних стадиях заболевания, так же, как и при остальных локализациях, явно налицо. Некоторые исследования, проведенные с использованием иммунотерапии, уже достаточно распространенные и внушают доверие, несмотря на то, что рак в толстой кишке входит в категорию чувствительных к различным видам иммунотерапии», — объяснил онколог.

Главное, что рекомендуют врачи, — не выпадать из медицинского поля. Постоянный контакт с доктором, уточнение деталей терапии и честное обсуждение побочных эффектов повышают качество жизни и эффективность лечения.

Колоректальный рак — серьезное заболевание, но современная медицина умеет с ним работать. Мужчины, находясь в группе повышенного риска, должны внимательно относиться к сигналам организма. Профилактика начинается с малого: выбор полезной еды вместо фастфуда, прогулка вместо дивана и визит к врачу вместо героического терпения. Особенно после 50.

