Команда губернатора Подмосковья угостила школьников мороженым в День знаний
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В День знаний подмосковных учеников первых-четвертых классов угостили мороженым «Чистая линия», акцию провела команда губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Школьникам раздали 525 тысяч стаканчиков мороженого, мероприятие прошло почти в 1,5 тысячи школах региона. Такую акцию проводят уже четвертый год подряд.
«Это стало доброй традицией — в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области», — сказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.