Команда губернатора Подмосковья угостила школьников мороженым в День знаний

«Это стало доброй традицией — в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области», — сказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.