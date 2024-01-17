Команда ГУСТ Подмосковья ответила почти на четыреста обращений граждан в соцсетях на этой неделе

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области с начала этой недели ответили более чем на 390 обращений граждан, которые они направляли через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нам часто пишут не только с просьбами и обращениями, но также поступают предложения. <…> Все обращения были обработаны при участии компетентных лиц в муниципалитетах», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, большинство обращений в соцсетях были связаны с уборкой снега и льда, проведением ремонтных работ на объектах благоустройства, устранения проблем с лифтовым оборудованием. Кроме того, жители интересовались обеспечением горячего и холодного водоснабжения, отопления жилых помещений и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.