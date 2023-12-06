Команда ГУСТ Подмосковья помогла решить более двадцати тысяч вопросов в содержании территорий на «Доброделе»

В минувшем ноябре сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли решить почти 23 тысячи запросов граждан в сфере содержания территорий, которые они направляли через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Конец месяца выдался снежный, граждан особенно волновала уборка во дворах — решено 816 обращений. По теме исправной работы уличного освещения сформировано более 2,3 тысячи ответов. Портал также дает возможность оказаться в роли народного инспектора: очевидцы парковки возле контейнерных площадок могут привлечь нарушителей к ответственности», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, чаще всего запросы поступали от жителей Одинцово, Красногорск, Ленинского, Балашихи и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.