Команда ГУСТ Подмосковья помогла решить почти сорок тысяч вопросов граждан, поступивших через «Добродел» в сентябре

Команда ГУСТ Московской области совместно с ответственными сотрудниками муниципалитетов помогла решить более 37,5 тысячи вопросов местных жителей, которые они направляли через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего граждане сообщали о необходимости убрать тротуары, газоны, проезды, а также контейнерные площадки и прилегающие территории от навалов мусора, кронировать кустарники и ветви деревьев и указывали на неисправность фонарей освещения.

«Отмечу, что портал «Добродел» показывает и активность жителей муниципалитетов. В сентябре внимание к вопросам содержания пространств чаще всего уделяли жители Одинцовского округа — 3625 сообщений, Химки — 2749, Балашиха — 2350», — добавила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, минимальное количество жалоб поступило от жителей Электрогорска, Серебряных Прудов и Шаховской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.