Команда ГУСТ Подмосковья предоставила более двух тысяч ответов на «Доброделе» за один день

Сотрудники ГУСТ Московской области предоставили более двух тысяч ответов на запросы граждан, которые они направляли вчера через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В конце прошлой недели на регион обрушился снегопад. Сейчас коммунальные службы продолжают зачистку пространств, но тема уборки снега остается волнующей: за один день направили 1 398 решений», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Помимо этого, по словам министра, граждане сигнализируют о неисправной работе фонарей освещения и необходимости уборки на контейнерных площадках. Чаще всего свои запросы направляли жители Красногорска, Балашихи, Одинцовского округа и Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.