Команда Тутберидзе сообщила, что фигуристка Валиева не выступит в весеннем туре

После объявления решения суда Валиева перестала посещать спортивные тренировки в составе группы Тутберидзе, а теперь сама команда объявила, что фигуристка не отправится с ней в весенний тур. При этом пока неизвестно, кто заменит Валиеву, данную информацию Team Tutberidze обещала опубликовать позже.

Спортивный суд отстранил российскую фигуристку от участия в соревнованиях на четыре года в конце января, а также аннулировал ее последние достижения. Причиной стала положительная допинг-проба, которую, по закону, Валиева не должна была объяснять, так как в тот момент являлась несовершеннолетней и относилась к защищенной категории спортсменов. Решение спортивного суда будет оспорено.