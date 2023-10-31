Командир «Ахмата» Алаудинов отказался считать пленных бойцов ВСУ врагами

Попавшие в плен в ходе боевого противостояния в зоне СВО украинские военнослужащие после того, как оказываются в российском плену, больше не считаются врагами. Такое мнение высказал в беседе с журналистами командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.

Он отметил, что в последнее время все больше украинских военных предпочитают сдаваться в плен, нежели бесцельно погибать на поле боя.

«Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами», — передают РИА Новости слова Алаудинова о пленных украинцах.

Ранее сообщалось, что в России впервые сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-украинских военных, пожелавших после попадания в плен продолжить службу в рядах Армии России. Украинцы вольются в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» ВС РФ, но перед этим примут присягу на верность России.