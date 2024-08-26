Российский военный с позывным Берет рассказал военкору RT Александру Яремчуку, что украинские силы пытались закрепить свои позиции в Колотиловке Белгородской области.

Колотиловка, расположенная в критичной близости от границы Украины, стала особо интересна украинским военным. Несмотря на их попытки взять территорию под контроль, мобильность и оперативность российских военных помогли вынудить противника бежать. По словам Берета, многие растеряли оружие по пути к отступлению.

«Если бы не реакция наших подразделений, если бы не реакция союзных сил, успеха бы не было. По факту мы не допустили прорыва госграницы», — указал собеседник.

Колотиловка открыла бы путь ВСУ вглубь области, но этого удалось избежать.

На местности видны вражеские дроны, но о них быстро докладывает детектор БПЛА «Булат». Противостояние украинским силам продолжается, в том числе и в Курской области.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил серьезное повреждение энергоструктуры на Украине.