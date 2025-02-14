Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» Российской Федерации настолько устрашили украинские формирования, что те перестали появляться на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил командир орудия с позывным Лысый на видео, опубликованном Министерством обороны России.

Он сообщил, что неприятель уже давно прекратил попытки переправиться на противоположный берег, которые, как и ожидалось, не увенчались успехом. Российские солдаты всегда настороже и при малейшей угрозе немедленно открывают огонь на поражение.

«Мы больше работаем по пехоте. Ну то есть пехота, блиндажи, какие-то машины, если они к берегу подъезжают. Вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться, это заслуга как раз Д-30, Д-20, которые работают непосредственно перед берегом и чуть-чуть от берега, недалеко, на два километра дальше, да берег. Это наша заслуга. И они не выходят», — поведал Лысый.

В Министерстве обороны рассказали, что за прошедшие сутки артиллеристы, обслуживающие гаубицы Д-30 в составе артиллерийского соединения Южного военного округа, уничтожили в Херсонской области на правом берегу Днепра пункт управления одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Этот пункт был замаскирован, а его сотрудники укрылись в жилом здании.

«На каховском направлении артиллеристы ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.