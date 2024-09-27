Командир отряда космонавтов Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания

Эксперт поделился забавными деталями жизни в космическом пространстве. В частности, он рассказал, что делать, если во время нахождения в скафандре вдруг возникает необходимость чихнуть. Об этом сообщил ТАСС, цитируя его слова.

Командир отряда космонавтов заявил, что в таком случае не стоит поддаваться панике, поскольку есть специальное устройство под названием «вальсальва», которое позволяет выровнять давление в ушах при резких перепадах. Он пошутил, что можно также попытаться втянуть воздух обратно, но это, конечно, не самый практичный вариант.

Олег Кононенко является рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе. Вместе с Николаем Чубом они провели на борту МКС рекордную миссию длительностью более 374 суток. За свою карьеру Кононенко установил несколько абсолютных рекордов в истории космонавтики, включая общее время нахождения в космосе (более 1000 суток).

Ранее SpaceX впервые вывела туристов в открытый космос. Уточняется, что они не являются профессиональными астронавтами, а их скафандры не оснащены системой жизнеобеспечения.