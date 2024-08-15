Семь человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Анапе
Фото: [ГУ МВД России по Краснодарскому краю]
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали семь человек, сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве заявили, что после аварии в больницу обратились семеро пострадавших.
Сегодня около четырех утра микроавтобус с 19 людьми перевернулся в районе хутора Тарусино под Анапой на трассе Новороссийск — Керчь. Все остались живы, пострадали семь человек.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter уснул за рулем.
Ранее сообщалось, что в Калининграде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов.