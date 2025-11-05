Командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов сделал неожиданное заявление, выразив стыд за свою страну перед голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Поводом для такой реакции послужила информация о том, что сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали телохранителя знаменитости.

Комментируя инцидент, Бунятов написал: «Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из „приемки“ своего телохранителя. Стыдно **** (ужас) за нас».

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудник ТЦК сбил велосипедиста и силой затащил в автобус.

*признан в России экстремистской организацией и запрещен.