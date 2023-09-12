«Командиры не только сидят в штабах»: офицеры СВО оставили штаб, чтобы отправиться на опасное ночное задание

Евгений с позывным Ермак уже почти десять лет является непосредственным участником событий в Донбассе. Еще в 2014 году мужчина был походным атаманом Терского казачьего войска. Теперь же Ермак в составе подразделения БАРС-16 «Кубань» работает на передовой на новых территориях.

По словам бойца, было очень много опасных ситуаций. Однажды по одному из городов начал стрелять миномет «Василек», причем ВСУ целились не по позициям, а именно по мирным жителям. Российские солдаты никак не могли найти орудие и остановить его.

«Разведчики с крыши дома заметили, откуда били украинцы, и засекли координаты. Оказалось, что «Василек» поставили между позициями российских войск. Вклинились так, что обратно нельзя было стрелять — задели бы своих. Да и поначалу даже подумали, что это наши же по нам стреляли», — отмечает Ермак.

Город ВС РФ взяли только за неделю до этого. В штабе приняли решение штурмовать позицию ВСУ, где стоял этот миномет. БАРСовцы выдвинулись ночью. Вышел и лично Ермак.

«Может, это глупость, авантюра была, но нам нужно было показывать бойцам, что командиры не только сидят в штабах. Я был замполитом, с нами были начальник штаба, командир роты и его заместитель. Всего шли человек 10», — рассказывает доброволец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ночью в лесу было ничего не видно, продолжает Ермак, лишь слышен хруст веток от идущих ног.

«Он был громкий, будто идут человек 40. Украинцы, видимо, испугались, бросили позиции и убежали. Мы нашли и забрали и сам «Василек», и патроны, и еще два миномета. Это вооружение потом нам пригодилось. Конечно, за нами вылетел дрон ВСУ, мы думали, что нас обстреляют, но повезло — ВСУ просто убедились, что мы провернули такую аферу», — смеется Евгений.

После этого бойцов даже представили к орденам.

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