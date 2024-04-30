Командование ВСУ: убитый в ФРГ военный был десантником

Один из двух убитых накануне в ФРГ военных украинских ВС на самом деле был солдатом 122-го аэромобильного батальона 81-й Слободской бригады десантников. Соответствующее заявление сделали представители командования данного подразделения в официальных соцсетях, передает информационное агентство РБК .

В командовании заявили, что убитый военный был ранен в прошлом году в ходе боев под Белогоровкой, после чего его отправили в немецкий город Мурнау для прохождения лечения и последующей реабилитации. Уточняется, что имя военнослужащего не раскрывается из этических причин. В командовании также выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее в украинском МИД заявили о том, что убитые в Германии мужчины были военными ВСУ.