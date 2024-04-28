Вечером, 27 апреля рядом с одним из ТЦ в немецком городе Мурнау были найдены два гражданина Украины с ранами. Один из них скончался на месте, а второй – в больнице. Вскоре после происшествия, полиция Германии задержала проживающего неподалеку российского гражданина, которого подозревают в их убийстве.

Сегодня, 28 апреля полиция сообщила о том, что мюнхенской прокуратурой был выдан ордер на арест россиянина.

В опубликованном заявлении МИД Украины говорится, что согласно предварительной информации, убитые украинцы были военными, прибывшими в ФРГ для прохождения реабилитации. Там также заявили, что консулы в данный момент уточняют информацию о подразделениях и семьях погибших.

Ранее издание Blick сообщило о том, что украинские командиры больше не верят в победу Киева, несмотря на помощь от Соединенных Штатов.