Команду RT наградили премией правительства за отстаивание интересов России

Премьер-министр Михаил Мишустин передал команде RT правительственную премию, подтверждающую профессионализм журналистов и вклад в освещение спецоперации и популяризацию службы в ВС России.

Нашумевшие ролики об СВО, помощь бойцам, плодотворная работа военкоров и освещение реальной обстановки в зоне боевых действий: все репортажи и сюжеты команды RT высоко оценили в правительстве. Именно такие правдивые материалы и вещание раздражают политиков на Западе и на Украине, но при этом собирают миллионы просмотров в соцсетях, причем даже в Незалежной.

Престижной награды удостоились пять человек, их передал Михаил Мишустин. Вручили профессиональные премии Борису Горлову, Геннадию Навныко, Вадиму Маслову, Илье Грачеву и Марии Тумар.

Ранее сообщалось, что несколько журналистов «Аргументов и Фактов» удостоились премии от правительства РФ.