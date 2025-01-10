Мишустин вручил журналистам премии российского правительства в области СМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил журналистов, которые освещали СВО в 2024 году. В числе профессионалов престижные премии получили пять журналистов издательского дома «Аргументы и Факты» .

Мишустин вручил премии за создание военно-информационного центра с совокупной месячной аудиторией в 54 млн читателей журналистам АиФ Михаилу Чканикову, Марине Набатниковой, Дмитрию Невзорову, Дмитрию Григорьеву и Екатерине Баровой. Их работу в освещении спецоперации оценили наградой, подтверждающей их профессионализм и вклад в отечественную журналистику, освещение современной истории.

Награды от Мишустина также получили многие другие представители СМИ, включая региональные.

«Выбрать лучших представителей средств массовой информации за прошлый год было, как всегда, непросто. Тем более, что награждаем мы профессионалов, которые представляют практически все виды коммуникаций – это телевидение, радио, новостные агентства, блогосфера, в том числе – в регионах», — отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов не удостоился награды «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора».