Комета-камикадзе и встречи Луны: ученый из Подмосковья назвал даты главных небесных событий

Несмотря на мартовскую погоду за окном, астрономическая весна еще официально не наступила. Точка отсчета теплого сезона придется на 20 марта, когда Солнце пересечет небесный экватор. О том, что увидят жители Подмосковья в небе в ближайшие месяцы, корреспонденту REGIONS рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН из Звенигорода Дмитрий Вибе.

Момент смены сезонов наступит 20 марта в 17 часов 46 минут по московскому времени. В этот день отмечается День весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи сравнивается. Однако ученый предупреждает: точного равенства светлого и темного времени ждать не стоит, это понятие скорее астрономическое, чем практическое.

Яркими событиями предстоящая весна не изобилует, но кое-что интересное на небе все же произойдет. В марте, апреле и мае Луна несколько раз окажется рядом с яркими планетами. Вечерами 20 марта, 19 апреля и 19 мая спутник Земли можно будет наблюдать выше Венеры. А 26 марта, 22 апреля и 20 мая соседом Луны по небу станет Юпитер, причем в последнем случае неподалеку расположится и Венера.

В середине апреля, скорее всего, появятся сообщения о редком параде планет. Действительно, 16 числа в одном направлении окажутся Луна, Сатурн, Марс и Меркурий. Однако, как пояснил Дмитрий Вибе, наблюдать это сближение не получится — оно произойдет слишком близко к Солнцу, и участники «парада» просто утонут в его сиянии.

Любителям метеорных потоков весна тоже не даст повода для восторгов. Апрельские Лириды, пик которых приходится на 21–23 апреля, и майские Эта-Аквариды с максимумом 5–6 мая, по словам астронома, ярких зрелищ не обещают. Хотя от метеоров всегда можно ждать сюрпризов, рассчитывать на звездопад не стоит.

Главная интрига сезона связана с кометой C/2026 A1 (MAPS), открытой в январе этого года. Ученые называют ее «темной лошадкой». 4 апреля она максимально приблизится к Солнцу, и с высокой вероятностью будет разрушена его жаром. Но перед гибелью комета может резко повысить яркость. Если прогнозы оправдаются, за 3–4 дня до разрушения, то есть 1–3 апреля, ее можно будет увидеть даже на дневном небе. Это станет отличным шансом для эффектных фотографий.

Астрономическая весна 2026 года обещает быть спокойной, с умеренной событийностью. Но одно явление способно нарушить это спокойствие — гибель кометы, свечение от которой, возможно, украсит небо над Подмосковьем в первые апрельские дни.

