Комфортная погода без осадков ожидается сегодня в Московском регионе

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Погода будет довольно комфортной.

Температура воздуха в Московской области составит от 20 до 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России. В столице будет от 23 до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, отметили метеорологи. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Подмосковье потеплеет до 28 градусов.