Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов стендап-комика Дениса Алесина*, более известного под псевдонимом Чужой, а также еще двух человек.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно информации Минюста, в реестр иностранных агентов были включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект «Говорит НеМосква*». Уточняется, что Алесин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Кроме того, отмечается, что после открытого выступления комика против специальной военной операции он переехал за границу.

Ранее стало известно о том, что блогер и комедиант Поперечный* признан иноагентом из-за получения свыше $60 тысяч от зарубежных источников.

* - внесены в ресстр иностранных агентов