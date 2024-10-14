Комика Гаврилова оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ

Артиста наказали за высказывания о российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Комик Дмитрий Гаврилов получил штраф в размере 30 тыс. руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Суд признал его виновным за размещение на своем YouTube-канале видео, которое содержало признаки административного правонарушения.

Гаврилов полностью признал свою вину и выразил извинения перед российской армией. Адвокат артиста сообщил, что решение суда обжаловать не будут.

Многие шутки комика можно назвать достаточно провокационными. Несмотря на это, он прославился благодаря участию в различных юмористических шоу, завоевав большую аудиторию.

Ранее Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за ролик на популярном видеохостинге.