Комика Пикули объявили в международный розыск

Комик из Копейска Антон Устимов, более известный под псевдонимом Антон Пикули*, объявлен в международный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных Министерства внутренних дел (МВД) России.

Блогера-иноагента разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не указано.

Известно, что Устимов уже пятый год находится за границей. За это время он успел сменить несколько стран, включая Армению, Грузию и Эстонию. Сейчас, по данным источников, он находится на территории Испании.

В январе 2023 года Пикули был признан иностранным агентом. Основанием для включения в этот перечень послужили несколько факторов. Отмечалось, что комик получал финансирование из-за границы, распространял материалов других иностранных агентов, а также негативно высказывался о российской армии и власти.

Кроме того, Устимов публично высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и занимался сбором средств на поддержку ВСУ.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.