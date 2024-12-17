Комиссаров может стать главой правления АНО «Россия — страна возможностей»

Андрей Бетин, который ранее занимал должность исполнительного директора платформы АНО «Россия — страна возможностей», теперь будет генеральным директором этой платформы. Об этом сообщил Алексей Комиссаров в своем телеграм-канале.

Комиссаров подчеркнул, что высокий уровень профессионализма и опыт Бетина позволят поддерживать наивысшие стандарты работы и помогут команде достигать более значительных целей.

В дополнение, Комиссаров также поделился, что ему поступило предложение возглавить Правление, которое станет частью Наблюдательного совета.

По его словам, данная структура будет заниматься стратегическим планированием и определением главных направлений развития, а также оценивать эффективность работы платформы.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» проводят конкурс «Наставничество» по направлениям «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества».