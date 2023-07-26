Комлесхоз Подмосковья: «медвежьи ягоды» поспели в лесах региона
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
«Медвежья ягода» — малина поспела в лесах Подмосковья, эти плоды богата витаминами, эфирными маслами, микроэлементами, клетчаткой и углеводами. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
«В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Этому послужили благоприятные погодные условия — умеренная влажность и теплые ночи», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В комитете уточнили, что найти дикую малину можно на опушках или полянах в лесу, в особенности вблизи рек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.