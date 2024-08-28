Комлесхоз Подмосковья оказал почти десять тысяч онлайн-услуг с начала года

С начала 2024 года Комитет лесного хозяйства Московской области оказал более девяти тысяч онлайн-услуг в сфере лесных отношений, возможность их предоставления на региональном портале госуслуг реализовало Правительство Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До конца года эта цифра вырастет кратно, поскольку предстоит отчетный период для арендаторов лесных участков», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На данный момент лесопользователи и жители региона могут воспользоваться 18 государственными онлайн-услугами. В числе самых популярных в этом году оказались приведение в соответствие сведений ГЛР к ЕГРН, прием отчетов об охране лесов и об использовании лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.