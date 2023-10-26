Комлесхоз Подмосковья принял более шестидесяти процентов лесных деклараций с начала года

С начала этого года сотрудники Комлесхоза Московской области приняли более 1,4 тысячи лесных деклараций, которые подали лесопользователи через региональный портал государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это 63 процента от всех рассмотренных деклараций. 37 процентов лесных деклараций приняты не были», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, чаще всего декларации не принимались из-за того, что лесопользователь указал недостоверные сведения в самой декларации или в приложениях к ней, декларация не соответствовала проекту освоения лесов или была подготовлена с нарушением требований и сроков подачи.

Напомним, что лица, которым предоставили лесные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды должны подавать декларацию ежегодно. В ней содержится информация о способах и времени использования леса, а также планируемых объемах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.