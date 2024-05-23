Комлесхоз Подмосковья заключил четыре контракта на борьбу с борщевиком Сосновского в лесах

Общество

Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]

В 2024 году в Подмосковье заключили четыре государственных контракта на борьбу с борщевиком Сосновского на территории лесов, работу проводят в целях безопасности жителей и производственной необходимости. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Запланировано проведение работ на площади порядка 500 га. Самые большие объемы запланированы в Подольском (145,64 га), Истринском (75,34 га), Ступинском (60,27 га) и Наро-Фоминском (46,28 га) лесничествах», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Борьбу с опасным сорняком будут проводить механическим методом путем окашивания. Работы проведут на участках, включенных в Реестр обследованных ранее площадей. Отметим, что жители могут сообщить о новых фактах произрастания борщевика через портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

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