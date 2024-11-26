«Коммерсантъ»: власти Москвы начали покупать данные по бронированиям у Aviasales

Власти Москвы, стремясь разнообразить информацию о туристах, посещающих город, начали собирать данные авиационной статистики и бронирований через сервис «Авиасейлс». Об этом рассказали представители соглашения в интервью для «Коммерсанта».

В Мостуризме уточнили, что эти данные необходимы для объективной оценки процессов в туристической отрасли: анализ информации помогает оценить соотношение спроса и предложения, а также выявить целевую аудиторию, на которую следует ориентировать проекты. Итоги мониторинга планируется публиковать для широкой аудитории.

«Авиасейлс» — популярный поисковик авиабилетов, работающий с 2007 года. По данным Similarweb, в октябре сервисом воспользовались 18,9 млн пользователей. С 2021 года компания также развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, однако до этого момента данные использовались авиаперевозчиками и аэропортами.

Мостуризм применяет различные источники для получения информации о туристах, в том числе ведомственную статистику, опросы, данные «СберАналитики», а также отчеты международных организаций.

Ранее сообщалось, что авиакомпании РФ приостановили полеты на половине всех самолетов Airbus из-за неполадок с двигателями.