Коммунальная авария оставила сотни домов российского города без воды

Из-за повреждения водопровода диаметром 40 миллиметров холодная вода перестала поступать в 343 частных дома. В зону «обезвоживания» попали не только жилые здания, но и три важных социальных объекта, что заставило городские службы экстренно перебросить силы на ликвидацию последствий аварии. Эпицентром ремонтных работ стал участок на улице Депутатской, где специалисты уже приступили к вскрытию грунта и замене поврежденного сегмента трубы.

Ситуация осложняется тем, что оперативно вернуть воду в краны не получится — ремонтникам предстоит напряженная ночная смена. По предварительным прогнозам, восстановительные работы на линии продлятся как минимум до пяти часов утра 26 февраля. В городской администрации подчеркивают, что делают все возможное для сокращения сроков ремонта, однако жителям пострадавших кварталов стоит заранее запастись терпением и дождаться завершения сварочных работ.

На период вынужденной засухи горожанам напоминают о работе Единой дежурно-диспетчерской службы, куда можно обращаться круглосуточно по всем возникающим вопросам. Пока аварийные бригады на Депутатской борются с последствиями прорыва, местным властям предстоит выяснить точные причины инцидента. Ожидается, что к началу рабочего дня четверга подача воды в дома и социальные учреждения Заводского района будет полностью восстановлена в штатном режиме.

