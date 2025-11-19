Коммунальная авария парализовала вход в Академию художеств на Университетской набережной в Петербурге

Знаменитая Академия художеств на Университетской набережной Санкт-Петербурга столкнулась с необычным происшествием: в результате коммунальной аварии перед входом в здание образовался обширный бассейн талой или технической воды. Кадры, опубликованные в СМИ и социальных сетях, демонстрируют, как студентам приходится идти на крайние меры, чтобы попасть на занятия, в буквальном смысле пробираясь по узкой стене, чтобы не промочить ноги.