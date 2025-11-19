Коммунальная авария парализовала вход в Академию художеств на Университетской набережной в Петербурге
Потоп у Академии художеств в Петербурге заставил студентов пробираться по стене
Знаменитая Академия художеств на Университетской набережной Санкт-Петербурга столкнулась с необычным происшествием: в результате коммунальной аварии перед входом в здание образовался обширный бассейн талой или технической воды. Кадры, опубликованные в СМИ и социальных сетях, демонстрируют, как студентам приходится идти на крайние меры, чтобы попасть на занятия, в буквальном смысле пробираясь по узкой стене, чтобы не промочить ноги.
О сложившейся ситуации не понаслышке знает и ректор академии Семен Михайловский.
«Я не знаю. Вот сейчас тоже подошел к окну и вижу лужу», — прокомментировал он, отметив, что проблема обнаружилась внезапно.
Для ликвидации последствий аварии на место оперативно выехали аварийные бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Как сообщили в коммунальной службе, в настоящее время проводится локализация места протечки. Вся вода, скопившаяся у исторического здания, будет оперативно откачана и отведена в городскую канализационную сеть.
Ранее сообщалось, что прорвавшаяся теплосеть окатила кипятком улицу в сахалинском Долинске.