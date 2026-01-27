Сильный снег и заносы: погода в Москве и области 27 января

Сильный снегопад и сложные дорожные условия ожидаются в Московском регионе во вторник, 27 января. Из-за снежных заносов и гололедицы синоптики рекомендуют жителям быть осторожнее на улицах и дорогах. Прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах –9…–4 градусов. В ночные часы мороз усилится до –11. Снег местами пройдет интенсивный, что может привести к образованию сугробов.

В Москве днем ожидается от –6 до –4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –8. Ветер южный и юго-восточный, со скоростью 3–10 м/с. Атмосферное давление сохранится пониженным и составит 744–747 мм рт. ст., что характерно для снежной и пасмурной погоды.

