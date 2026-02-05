Коммунальные платежи: когда нужно заплатить за первые месяцы года

Россияне должны оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за январь и февраль по прежнему графику — до 10 февраля и 10 марта соответственно. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, напомнив, что изменения сроков вступят в силу позднее.

По словам депутата, платеж за январские коммунальные услуги необходимо внести не позднее 10 февраля, а за февраль — до 10 марта. Эти даты сохраняются в рамках действующего порядка и будут применяться еще в течение двух расчетных периодов.

Оплатить счета граждане могут любым удобным способом: через банки и мобильные приложения, личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, портал «Госуслуги», а также в почтовых отделениях и банковских кассах. Якубовский рекомендовал по возможности пользоваться безналичными платежами и обязательно сохранять подтверждения об оплате, чтобы избежать спорных ситуаций.

Парламентарий напомнил, что начиная с расчетов за март в России будут действовать новые сроки внесения платы за коммунальные услуги. Кроме того, с 1 марта изменится и порядок выставления платежных документов, о чем граждан проинформируют дополнительно.

