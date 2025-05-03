Коммунальные службы Химок устранили последствия непогоды по 136 адресам

В Химках активно ликвидируют последствия неблагоприятных погодных условий. На данный момент специализированные службы отреагировали на 136 вызовов в различных районах города, работы по устранению ущерба продолжаются.

Как сообщили в телеграм-канале администрации города, к работам привлечены специалисты из различных организаций, включая «Объединенное городское хозяйство», управляющие компании, подразделения МЧС, Химспас, а также представители Россетей, Мособлэнерго, «Светогора» и «Светосервиса».

Вчера, 2 мая, основной задачей было оперативное реагирование на ситуации, когда упавшие деревья создавали препятствия для движения транспорта или угрожали электроснабжению. Сегодня, 3 мая, во всех районах Химок продолжается уборка, распиловка и вывоз упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что в оперативном штабе по отоплению в Химках обсудили подачу тепла в дома.