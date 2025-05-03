В оперативном штабе по отоплению в Химках обсудили подачу тепла в дома

В Химках под руководством Елены Земляковой провели заседание оперативного штаба, где представители коммунальных служб разработали детальный план работ по отоплению домов.

Как сообщили в администрации города, в микрорайоне Подрезково все работы по восстановлению отопления завершены и теплоснабжение осуществляется в полном объеме.

В настоящее время специалисты проводят поквартирные обходы с целью проверки системы отопления по адресам, откуда поступали жалобы от жителей, включая улицы Московская, Маяковского, Ленинский проспект (Клязьма-Старбеево), Молодежная, Юбилейный проспект, Дружбы (Новогорск-Планерная) и другие.

В Химках с 1 мая был возобновлен отопительный сезон. В настоящее время функционируют все 163 объекта теплоснабжения, в том числе 1 ТЭЦ, 59 котельных и 103 ЦТП. Отопительный сезон будет продолжаться до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не превысит +8ºС.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Химок устранили последствия циклона по 73 адресам.