Коммунальные службы Клина мобилизовали дополнительные силы для уборки снега

В Клину продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий сильного снегопада. В ночь на 28 января бригады подрядной организации «Парковый комплекс» вышли на уборку пешеходной зоны улицы Чайковского и Демьяновского проезда, включая участки вдоль дома № 3 и мемориального музея‑заповедника П. И. Чайковского.

Днем сотрудники уже расчищали дорожки шириной до двух метров, используя лопаты и трактор, однако непрекращающийся снегопад потребовал оперативного включения ночной смены. В ходе работы специалисты очистили около двух километров пешеходных маршрутов, обеспечивая безопасный и комфортный проход для жителей.

С раннего утра к уборке присоединятся силы организации «Чистый город». Планируется задействовать порядка 40 единиц техники, включая самосвалы, мини‑погрузчики, тракторы МТЗ и комбинированные дорожные машины. Это позволит оперативно справиться с новой волной снегопада, самой интенсивной с начала зимнего сезона.

