В Клину специалисты расчистили улицы от снега

В Клину продолжаются работы по уборке снега и обеспечению безопасного передвижения жителей, в мероприятиях задействованы представители городской администрации и сотрудники муниципального учреждения «Чистый город». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты расчищают проезжую часть, тротуары и общественные пространства. Накануне работы завершились на улицах Клинская, Гагарина, Мира и 60 лет Комсомола. Для ускорения процесса и повышения качества уборки к дворникам дополнительно подключились порядка 60 человек. На улицах также работает уборочно-погрузочная техника и пескоразбрасыватели.

«Чистый город» ведет подготовку к приходу снежного циклона. По прогнозам синоптиков он ожидается в конце недели. Мы арендовали дополнительную технику. Это позволит обеспечить бесперебойную уборку и оперативное реагирование на ухудшение погодных условий» - рассказал начальник отдела благоустройства МАУ «Чистый город» Дмитрий Колыхалов.

