Коммунальные службы Московской области проводят работы по борьбе с гололедом

Коммунальные службы Подмосковья принимают меры по борьбе с гололедом на улицах, который образуется из-за частой смены температуры от отрицательных до положительных значений. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Специалисты продолжают проводить обработку твердых покрытий противогололедными материалами во дворах и общественных пространствах. Коммунальщики обрабатывают в первую очередь территории у входных групп, пешеходные коммуникации, проезды и рядом с контейнерными площадками», — говорится в сообщении.

В работах задействованы более 14,7 тысячи дворников и 857 единиц техники. В ведомстве добавили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются перепады температур и призвали граждан быть осторожными на улицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.