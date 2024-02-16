Коммунальные службы Подмосковья будут расчищать территории от снега роторами

«Выбор широкий. Например, ручной снегоочиститель может работать по рыхлому снегу, отбрасывая в сторону на расстояние до пяти метров. Легко справится с сугробами высотой до 30 сантиметров и расчистит места, куда не доберется крупногабаритная техника. Второй вариант — навесное оборудование, наиболее распространен шнекороторный снегоочиститель. Его можно прикрепить к минипогрузчику или трактору, промести проезды, отбросив снег на расстояние 25-30 метров», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Министр подчеркнула, что использование таких средств позволит сократить время расчистки территорий и сохранить качество уборки. В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий минувшего снегопада в регионе привлекли более 16 тысяч дворников и свыше 1 тысячи единиц коммунальной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что особенно тщательно в регионе уделяют внимание расчистке проездов к контейнерным площадкам.