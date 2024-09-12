С наступлением осени коммунальные службы Подмосковья переведут на новый режим работы, специалисты будут уделять больше внимания уборке опавшей листвы во дворах и на общественных пространствах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки общественных, дворовых пространств и внутриквартальных проездов начинается подготовка к зимнему периоду. Мы со своей стороны, в первую очередь, проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, также в этот период специалисты проводят подготовку и техническое обслуживание техники. Если ее не будут использовать зимой, она пройдет этап консервации. Коммунальщики также продолжать убирать дворы и проводить их промывку при положительном температурном режиме. Напомним, что сообщить о ненадлежащем содержании территорий можно в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.