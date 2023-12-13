Коммунальные службы Подмосковья расчищают дворы и городские локации от снега

Более 15,8 тысячи сотрудников коммунальных служб расчищают последствия снегопада во дворах и городских локациях Московской области. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Начали с очистки входных групп и тротуаров, чтобы жители могли комфортно добраться на работу, в детский сад или школу. Привлекли «коммунальных помощников», сегодня это 1 343 единицы техники, из которых 824 трактора с подметальным оборудованием», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

В ведомстве уточнили, что инспекторы проводят мониторинг тех территорий, о которых сигнализируют жители. Они также проводят разъяснительную работу с сотрудниками ответственных за содержание территорий организаций и применяют штрафные санкции в отношении тех, кто игнорирует требования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.