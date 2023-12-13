Коммунальные службы Подмосковья устранили большинство дефектов в работе уличного освещения

Сотрудники коммунальных служб Московской области устранили 88% дефектов в работе уличного освещения, которые были выявлены ранее. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Мы отслеживаем динамику, как справляются коллеги в каждом муниципалитете. Так, устранение от 90% и выше демонстрируют 36 городских округов, среди которых: Клин — 90%, Химки — 93%, Балашиха — 94%, Долгопрудный, Мытищи — 96%, Зарайск, Шатура, Щелково — 99%, Реутов — 100%», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Министр также отметила, что в 13 городских округах работа по устранению недочетов ведется в медленном темпе. В их числе Дмитровский округ, Волоколамск, Люберцы и Богородский.

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