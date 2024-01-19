Коммунальные службы Подмосковья устранили почти все дефекты уличного освещения

Подмосковные коммунальщики отработали уже 94 процента замечаний, связанных с ремонтом фонарей во дворах и на общественных пространствах региона, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ГУСТ.

«Мы следим за тем, как коллеги справляются с этой задачей в каждом муниципалитете. Так, устранение от 96 процентов и выше демонстрируют тридцать пять городских округов», — подчеркнула Светлана Аипова.

Лучше всех с задачей по устранению дефектов освещения справляются в Дубне, Серпухове, Луховицах, Одинцово, Химках, Домодедово, Дзержинске, Раменском, Лотошино и Кашире. При этом в семи муниципальных образованиях представители коммунальных служб работают не так эффективно, отметила руководитель ГУСТ. Речь идет о Воскресенске, Дмитрове, Истре и Солнечногорске.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правоохранительного блока региона вопросы контроля сферы теплоснабжения.