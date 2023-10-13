Коммунальные службы Подмосковья устранили тысячу замечаний управдомов в третьем квартале этого года

Председатели многоквартирных домов Московской области помогают выявлять дефекты в содержании территорий и направляют их в работу коммунальным службам через специальное приложение «Проверки Подмосковья». В третьем квартале этого года им удалось выявить более 1,1 тысячи нарушений, тысячу из которых ответственные организации уже устранили, сообщили в областном ГУСТ.