Коммунальные службы Подмосковья устранили тысячу замечаний управдомов в третьем квартале этого года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Председатели многоквартирных домов Московской области помогают выявлять дефекты в содержании территорий и направляют их в работу коммунальным службам через специальное приложение «Проверки Подмосковья». В третьем квартале этого года им удалось выявить более 1,1 тысячи нарушений, тысячу из которых ответственные организации уже устранили, сообщили в областном ГУСТ.
«Мы отслеживаем динамику отработки дефектов коммунальными предприятиями в каждом округе, чтобы «работа над ошибками» не затягивалась», — отметила руководитель ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, наиболее частыми замечаниями за этот период были несвоевременный покос газонов, замусоренность территорий и необходимость опиловки сухостойных и аварийных деревьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.