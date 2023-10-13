Коммунальные службы Подмосковья устранили тысячу замечаний управдомов в третьем квартале этого года

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

Председатели многоквартирных домов Московской области помогают выявлять дефекты в содержании территорий и направляют их в работу коммунальным службам через специальное приложение «Проверки Подмосковья». В третьем квартале этого года им удалось выявить более 1,1 тысячи нарушений, тысячу из которых ответственные организации уже устранили, сообщили в областном ГУСТ.

«Мы отслеживаем динамику отработки дефектов коммунальными предприятиями в каждом округе, чтобы «работа над ошибками» не затягивалась», — отметила руководитель ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, наиболее частыми замечаниями за этот период были несвоевременный покос газонов, замусоренность территорий и необходимость опиловки сухостойных и аварийных деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.

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