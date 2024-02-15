Коммунальные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада

В Подмосковье продолжается усиленный снегопад, в отдельных местах в регионе выпало до 14 сантиметров снега. В связи с этим областные коммунальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды, сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Дворовые и общественные территории в регионе расчищают более 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи единиц коммунальной техники. Кроме того, были привлечены дополнительные силы и средства — в уборке задействованы ресурсы крупных производственных предприятий, ресурсных и частных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что особенно тщательно в регионе уделяют внимание расчистке проездов к контейнерным площадкам. По его словам, помощь в этом оказывают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.