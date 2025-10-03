Ностальгия по советскому креативу: во дворе ЖК в Одинцово появился необычный арт-объект

Старая шахматная доска обрела новую жизнь благодаря креативному подходу жителей: вместо классических фигур они используют разноцветные пластиковые и стеклянные крышки от бутылок. Эта спонтанная инсталляция вызвала позитивную реакцию у жителей. В шутку доску называют ее «музейным экспонатом сельского быта» и предлагают дополнить коллекцию раритетными крышками от советских напитков для большей аутентичности.

«Как будто на минуту снова вернулась в детство, где из любого подручного материала можно было устроить праздник», — поделилась жительница дома.

Феномен получил и профессиональную оценку. Научный сотрудник музея советского быта Елена Стародубцева подтвердила, что такая находка — прямое отражение исторической находчивости. По ее словам, доска стала базовым примером смекалки людей в эпоху дефицита. Они умудрялись находить креативные решения простых задач. Крышечки от газировки вместо фигур — наглядная иллюстрация этого подхода.

Личность создателей арт-объекта пока остается загадкой. По одной из версий, инициаторами стали подростки, по другой — пожилые люди, которые проводят за импровизированными шахматами вечера.

Ранее сообщалось, что коммунальный креатив во дворе порадовал жителей Реутова в Подмосковье.