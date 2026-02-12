Коммунальный пранк в Одинцово: домовой чат едва не парализовал прокуратуру из-за соседа

Коммунальный коллапс в одном из домов Звенигорода Одинцовского округа едва не обернулся штурмом областной прокуратуры. Когда в кранах перестала бежать вода, а официальные каналы информации дали сбой, взволнованные жильцы бросились за советом в соседский чат. Там их ждала «гениальная» подсказка: позвонить помогатору. Правда номер, опубликованный сердобольным соседом, оказался прямым проводом в надзорное ведомство Московской области. Об этом сообщает REGIONS .

Ситуация, комичная на первый взгляд, обнажила системную проблему: граждане не знают, куда звонить, когда элементарные блага цивилизации исчезают без предупреждения. Комментарий взялся дать юрист Сергей Самсонов, который разложил по полочкам алгоритм действий для жертв коммунального произвола.

Прокуратура, вопреки народному мнению, не занимается прорывами труб в режиме нон-стоп. Ведомство вправе реагировать на жалобы по ЖКХ, но только когда у заявителя на руках есть доказательства беспомощности нижестоящих инстанций. Без приложенных отказов или молчания управляющей компании, Госжилинспекции и Роспотребнадзора заявление с высокой вероятностью спустят обратно в ту самую УК, с которой началась эпопея. Стратегия проста: сначала бомбардировать коммунальщиков, затем жилинспекторов, и только потом доставать тяжелую артиллерию.

В администрации Одинцовского округа, устав наблюдать за попытками граждан дозвониться до генерального прокурора из-за холодных батарей, напомнили о существовании специализированной линии. Номер 8 (800) 222-02-05 работает круглосуточно и без выходных. Операторы принимают сигналы об авариях, порывах, протечках, а также фиксируют жалобы на качество услуг. Для экстренных случаев внутри округа действует дежурный телефон 8 495 596-21-66.

Эти два номера, в отличие от прокуратуры, действительно соединяют с людьми, которые могут прислать аварийную бригаду. Помогатор, как выяснилось, все-таки существует, просто искать его нужно не в ведомственных справочниках, а на официальных сайтах администраций.

